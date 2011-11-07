У московському поїзді прикордонники знайшли матрьошок-нелегалок

У поїзді «Москва-Кишинів» на пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський» (Вінницька область) прикордонники затримали партію матрьошок, яку намагалася нелегально провезти через кордон провідниця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

У повідомленні йдеться, що під час прикордонно-митного оформлення потяга працівників пункту пропуску зацікавив ящик для зберігання вугілля в одному з вагонів. Оглядаючи його, вони виявили у вугіллі 101 матрьошку.

Власницею цих сувенірів виявилася провідниця потяга, громадянка Молдови. Стосовно неї складено протокол про порушення митних правил.

Товар, сума якого буде визначена згодом, переданий митникам.