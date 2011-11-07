У московському поїзді прикордонники знайшли матрьошок-нелегалок
21:04, 07 листопада 2011Суспільство
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Ховала провідниця...
У поїзді «Москва-Кишинів» на пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський» (Вінницька область) прикордонники затримали партію матрьошок, яку намагалася нелегально провезти через кордон провідниця.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
У повідомленні йдеться, що під час прикордонно-митного оформлення потяга працівників пункту пропуску зацікавив ящик для зберігання вугілля в одному з вагонів. Оглядаючи його, вони виявили у вугіллі 101 матрьошку.
Власницею цих сувенірів виявилася провідниця потяга, громадянка Молдови. Стосовно неї складено протокол про порушення митних правил.
Товар, сума якого буде визначена згодом, переданий митникам.
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