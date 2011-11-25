Помер чоловік, який переплутав пиво із соляною кислотою
01:17, 25 листопада 2011Суспільство
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Транедія у Жмеринському районі
У лікарні помер житель с. Тарасівка Жмеринського району Вінницької області, який напився соляної кислоти замість пива.
Як повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області, 53-річний чоловік був госпіталізований 23 листопада. Він із власної необережності випив близько 100 г кислоти. Через опіки внутрішніх органів чоловік помер у лікарні.
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