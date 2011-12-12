Фонд регіонального розвитку стане частиною Держбюджету

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення державного фонду регіонального розвитку» (реєстр. 9363).

Як передає кореспондент УНІАН, в п'ятницю за ухвалення даного законопроекту проголосували 236 народних депутатів з 280 зареєстрованих в сесійній залі.

У законопроекті пропонується доповнити Бюджетний кодекс України новою статтею, в якій визначається порядок створення у складі Державного бюджету державного фонду регіонального розвитку та напрями використання його коштів.

Зокрема, Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі Державного бюджету України та становить не менше 2,5 відсотка обсягу видатків загального фонду Державного бюджету за відповідний період.

Кошти цього Фонду пропонується розподіляти: 70% - між республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та бюджетом міста Севастополя відповідно до чисельності населення, що проживає у відповідному регіоні; 30% - між місцевими бюджетами на виконання пріоритетних інвестиційних проектів, що сприяють розв’язанню проблем окремих адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням рівня їх соціально-економічного розвитку.

Крім того, кошти державного фонду регіонального розвитку мають спрямовуватися на виконання:

- державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) у частині виконання заходів регіонального розвитку;

- угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій; державних програм розвитку транскордонного співробітництва;

- програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи стосовно розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць (зокрема, малих міст, гірських населених пунктів, населених пунктів зон спостереження тощо).