У Балоги радять відсунути ялинку від телевізора

Фахівці Міністерства надзвичайних ситуацій України закликають громадян у період новорічних свят дотримуватися правил пожежної безпеки під час використання піротехніки та встановлення ялинок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник директора Департаменту пожежної безпеки Державної інспекції техногенної безпеки МНС України Павло АФАНАСЬЄВ.

Він нагадав, що встановлювати ялинку потрібно не ближче ніж за 1,5 метри від телевізора.

Заступник директора Департаменту пожежної безпеки зауважив, що категорично забороняється використовувати у приміщеннях бенгальські вогні та свічки.

У свою чергу, заступник начальника 1-го Спеціального регіонального центру МНС України Анатолій ВРУБЛЕВСЬКИЙ наголосив на дотриманні правил безпеки при використанні побутових піротехнічних виробів. Він нагадав, що забороняється запускати піротехнічні вироби у приміщеннях, з дахів будинків та балконів.

А.ВРУБЛЕВСЬКИЙ зауважив, що 95% піротехнічних товарів імпортуються до України з Китаю. Підприємства, які фасують феєрверки в Україні, на звороті упаковки зобов’язані подавати інструкцію щодо правильного їх використання.

Він також наголосив, що продаж піротехнічних товарів на ринках заборонений. У зв’язку з цим А.ВРУБЛЕВСЬКИЙ закликав громадян купувати їх лише у спеціалізованих магазинах, адже там покупець може отримати сертифікат відповідності Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Крім того, П.АФАНАСЬЄВ повідомив, що перед новорічними святами пожежники провели інспекцію на майже 300 тисячах об’єктів, на яких було виявлено низку недоліків. За його словами, органами державного пожежного нагляду до адміністративної відповідальності було притягнуто близько 2,5 тисяч керівників підприємств, установ та організацій, в яких відзначатимуть новорічні свята. “До цього часу невиконаними залишилися близько 14% запропонованих заходів”, – додав П.АФАНАСЬЄВ.