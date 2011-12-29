Експерт спрогнозував, що буде з цінами на бензин наступного року

Різкого підвищення цін на бензин у 2012 році не буде у зв`язку з відмовою від введення мит на імпорт нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій КУЮН сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, саме із введенням мит на імпорт бензину пов`язували основний ризик різкого зростання цін на пальне наступного року.

«З ухваленням даного рішення зростання ми не очікуємо, тому споживач у даному випадку може не перейматися цінами», - повідомив експерт.

Крім того, С.КУЮН зазначив, що дане рішення несе позитив і для учасників ринку, а також держави у цілому, тому що зберігається диверсифікована структура постачання енергоносіїв в Україну.

«На ринок нафтопродуктів пальне надходить з 15 джерел, таким чином, ринок не залежить від одного постачальника. Якби мита були, ми б стали залежати від двох постачальників нафти – Росії та Азербайджану, яким не складно домовитися між собою, що у будь-якому випадку було б ризиком для нас», - пояснив він.

Тому, зберігаючи диверсифіковану структуру постачань нафтопродуктів, «можна абсолютно не переживати за те, що ринок залишиться без пального або без якихось марок», - додав С.КУЮН.

Він також зазначив, що мита у першу чергу вдарили б по постачаннях якісного бензину. «Відповідно, якщо цей спец захід не ухвалено, ми можемо розраховувати на те, що постачання високоякісного пального збережуться і, отже, інтереси споживача будуть дотримані», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України (МКМТ) припинила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензин марки А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельного пального, мазуту, пічного палива, скрапленого газу, бітуму дорожнього, масла) незалежно від країни походження і експорту без застосування спеціальних заходів.

Нагадаємо, 24 січня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україну.

У жовтні 2010 року комісія продовжила на 60 днів спеціальне розслідування.

Ініціатором спецрозслідування було Міненерго вугілля за клопотанням українських НПЗ. Українські НПЗ вважають, що мита дозволять збільшити переробку нафтової сировини і провести модернізацію виробництва.