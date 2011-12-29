Українські письменники створили смс-роман

29-го грудня українські письменники закінчили писати "Поштаментальний роман". Його склали з власних смс-повідомлень та електронних листів повідомляє Gazeta.ua.

У проекті взяв участь 31 автор.

"Рівно о 12-тій Леся Воронина прислала текст, - каже координатор проекту, письменниця Галина Вдовиченко. - Стартували з кінця листопада. Правилом було, щоб усі писали одночасно, але кожен своє. Також автор мусить звертатися до когось на "ти", щось розказувати, ділитися враженнями. Зміст кожного листа повинен бути пов'язаний з якоюсь географічною точкою. Письменники пишуть з Торонто, Бонну чи Варшави. Бард Ігор Жук має послання зі станції метро "Харківська" у вигляді вірша. Тексти обґрунтовують, чому саме з цього місця. Хотілося отримати увесь світ у кишені".

За словами Вдовиченко, обсяг текстів обмежували.

"Обсяг був обмежений: мінімально - пів-сторінки, максимально — 4. Євген Положій зробив це у вигляді обміну листівками між ним і нею. Текст Ірен Роздобудько бачу заявкою на кіносценарій", - зауважила письменниця.

Також смс-роман писали Лариса Денисенко, Степан Процюк, Міла Іванцова та інші.

Книжку можна прочитати на сайті "Буквоїд".