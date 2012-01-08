Більше тисячі температурних рекордів встановлено в США за тиждень

Через незвично теплу погоду цього тижня в США встановлено понад тисячу температурних рекордів, повідомив Національний центр кліматичних даних в Північній Кароліні.

Тільки в п'ятницю було зафіксовано 315 нових абсолютних температурних рекордів для різних населених пунктів.



Більшість безпрецедентно теплих днів припадають на південь США і західне узбережжя. Але й Нью-Йорк у вихідні насолоджується теплою погодою - денна температура сягає 16 градусів. Хоча до абсолютного рекорду не вистачає двох градусів - у 1907 році ртутний стовпчик піднімався до 18 градусів. А найхолоднішим 7 січня було в 1986 році, коли Нью-Йорк скував 14-градусний (!) мороз.



У Центральному парку на Манхеттені в ці дні можна помилуватися килимом підсніжників, які зазвичай з'являються лише в березні, передає кореспондент РІА "Новости". А також можна спостерігати цвітіння сакури: температурний збій "обдурив" бруньки, які наступної весни вже не розпустяться, - і перелітних птахів, які досі не мігрували в південні штати.



Утім, метеорологи попереджають, що слідом за "весною" в середині січня прийде справжня зима c морозами і хуртовинами.