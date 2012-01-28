Адвокат Іващенка: тюремники винайшли «ексклюзивний» спосіб лікування у СІЗО

Державна пенітенціарна служба України замість лікування колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА проводить постійні медичні обстеження його стану здоров’я, заявив УНІАН адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

«Як нам стало відомо, Пенітенціарна служба вигадала новий, «ексклюзивний» спосіб лікування нашого підзахисного - не шляхом комплексного (медикаментозного і фізіотерапевтичного) лікування в умовах неврологічного стаціонару (на чому наполягали лікарі-невропатологи ще в травні 2011 року), а шляхом постійних медичних обстежень хворого, завдяки якому стан здоров’я ІВАЩЕНКА вже «покращився», а невдовзі, завдяки такому «лікуванню», він просто забуде про свої хвороби і в прямому сенсі цього слова встане на ноги», - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, як вбачається із останнього акту комісійного медичного обстеження В.ІВАЩЕНКА, яке було проведено 24 січня за участю лікарів-нейрохірургів, «загальний стан хворого задовільний. При неврологічному огляді: у свідомості, орієнтований», «нейрохірургічного лікування в даний час не потребує».

«Ми дуже задоволені, що згідно з висновками нейрохірургів, наш підзахисний (поки що) знаходиться у свідомості, орієнтується в оточуючому середовищі і ще не потребує нейрохірургічного лікування (операції), однак ми не розуміємо, чому ІВАЩЕНКА лише обстежують, а не лікують?!», - наголосив Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Адвокат нагадав, що згідно із систематичними висновками невропатологів, які з травня 2011 року по січень 2012 року обстежували колишнього військового високопосадовця вже 9 разів, у нього має місце тяжке захворювання хребта, яке потребує лікування в умовах неврологічного стаціонара клінічної лікарні, а за відсутності такого лікування в нього може настати параліч та незворотні погіршення статодинамічних функцій хребта, що призведе до необхідності оперативного лікування пацієнта (тобто втручання нейрохірургів).

«Одне лише медикаментозне лікування, яке Валерій ІВАЩЕНКО отримує в СІЗО (уколи та крапельниці) без фізіотерапевтичного лікування (витяжки, масажі, підводне скелетне витягування, фізіотерапевтичні процедури, гідрокінезотерапія, голкорефлексотерапія тощо, які в умовах слідчого ізолятора виконати неможливо) ефекту не дасть. Якщо ж за відсутності лікування прогнози невропатологів підтвердяться і в ІВАЩЕНКА настануть незворотні погіршення статодинамічних функцій хребта, тоді він точно втратить свідомість від болю (який постійно відчуває з вересня 2011 року), перестане орієнтуватись у просторі та буде потребувати оперативного втручання нейрохірургів», - наголосив адвокат.

При цьому Б.НЕЧИПОРЕНКО підкреслив, що повідомлення Пенітенціарної служби у засобах масової інформації про те, що стан здоров’я В.ІВАЩЕНКА нібито «покращився», є цинічним перекручуванням фактичних обставин.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу зі звинувачення В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – узяття під варту.

За час перебування в СІЗО стан здоров`я В.ІВАЩЕНКА погіршився, проте суд відмовляє екс-керівнику Міноборони в звільненні з-під варти для лікування.