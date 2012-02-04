Горить нібито "непрацююча" шахта, триває пошук трьох гірників

У Луганській області триває пошук трьох шахтарів, рятувальники влили у виробки шахти ім. Володарського, що горить, 18 тонн води на глибину 60 метрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Едуарда ЛОЗОВСЬКОГО.

За його словами, на місці пожежі працюють три відділення 7-го воєнізованого гірничорятувального загону, фахівці МНС, знаходяться реанімаційно-протишокова група і пожежний автомобіль. Окрім того, до ліквідації наслідків інциденту залучаються спеціалізовані служби цивільного захисту (оборони) міста, посильну допомогу надає ДП «Свердловантрацит».

«Зараз там ведуться роботи згідно з регламенту, пожежа гаситься у спеціальному режимі у зв'язку з тим, що у виробці, імовірно, знаходяться троє людей, хоча інформація про це і не підтверджена», – повідомив Е.ЛОЗОВСЬКИЙ.

Щодо причин того, що сталося, то, за словами першого заступника голови облдержадміністрації, встановити їх до остаточного гасіння пожежі неможливо.

«Спочатку розглядалася версія про те, що горить вугільна маса. Але зараз фахівці схиляються до версії, що загорівся вугільний пил або, можливо, сміття, яке накопичилося у виробці», – сказав Е.ЛОЗОВСЬКИЙ.

Як заявила прес-секретар ГУ МВС України в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, документально не підтверджено, що гірник, який вибрався з шахти, справді там перебував. На даний момент він і ще двоє ймовірних організаторів незаконного вуглевидобування знаходяться в Свердловськом МВ УВС як фігуранти у справі. Гірнику була надана медична допомога: він одержав опік верхніх кінцівок.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 лютого у стовбурі непрацюючої шахти ім. Володарського в Луганській області виникла пожежа. На той час там знаходилися 4 людини.

Прокуратурою міста Свердловська порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 240 ч.2 Кримінального кодексу України («порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або навколишнього середовища, а також незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення»), яке узяте на особливий контроль прокуратурою області.

Одному з гірників, 30-річному Олексію СИТНИКОВУ вдалося врятуватися з непрацюючої шахти, що горить, але після цього він зник. У ніч на 3 лютого його знайшли. Також міліція знайшла двох організаторів нелегального видобутку вугілля на закритій шахті.