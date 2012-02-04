Через контракт з Газпромом Україна може залишитися без кредиту МВФ

Секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА не виключає, що Україна може залишитись без чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду через незбалансований контракт між «Нафтогазом» та «Газпромом».

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це вона сказала в інтерв’ю журналу „Віче", відповідаючи на запитання, чи ціни на газ можуть виступати ключовим фактором дефіциту держбюджету.

Р.БОГАТИРЬОВА відзначила взаємопов'язаність держбюджету з газовими питаннями і вказала дані Світового банку щодо перевищення Україною показника дефіциту бюджету за 2011 рік (який був запланований на рівні 3,5%).

«Якщо дивитися на фіскальний дефіцит у широкому значенні, включаючи дефіцит НАК "Нафтогаз", то ситуація не така позитивна. Протягом року очікувалося, що дефіцит НАК "Нафтогаз" буде скорочуватися, це відповідало умовам програми МВФ. Однак цього не сталося», - сказала вона.

Далі експерти Світового банку, за словами секретаря РНБО, відзначали, що ціна імпорту продовжувала зростати і ціна для внутрішніх промислових споживачів відображала цю ціну.

"Але проекції ціни для непромислових споживачів не відбулося, відповідно зростав дефіцит в цьому сегменті ... За нашою оцінкою, цільовий показник дефіциту бюджету в 3,5% не буде виконаний, він буде перевищений", - продовжила цитувати експертів Р.БОГАТИРЬОВА.

“Таким чином, дефіцит «Нафтогазу», який спричинений незбалансованим контрактом, впливає негативно на дефіцит державного бюджету, унеможливлює отримання чергового траншу МВФ”, - підсумувала Р.БОГАТИРЬОВА.