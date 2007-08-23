Квартири чи гроші - Київрада зробила вибір

Учора Київська міська рада за ініціативи Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО прийняла рішення, згідно з яким забудовники віддаватимуть місту 10-20% житлової площі квадратними метрами, а не грошима, як це було раніше.

Про це УНІАн повідомили у прес-службі Київської міської ради.

За словами заступника Київського міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, це унеможливить махінації чи зловживання тими площами, які відраховуються до столичного бюджету.

Як сказав О.ДОВГИЙ, „будь-яка структура, незалежно від її віддаленості чи наближеності до будь-якого чиновника, депутатів або інших можновладців, буде відраховувати певний внесок виключно квадратними метрами, а не за якоюсь невідомою оцінкою в грошовій формі”.

Ці квадратні метри, згідно з процедурою, будуть продані на аукціоні, зазначив О.ДОВГИЙ. “До цього ми плануємо залучити з міського бюджету додатково досить значну суму і, відповідно, скоротити чергу на отримання житла”, - сказав секретар Київради.

„Залежно від зони, в якій ведеться будівництво, затверджено той або інший відсоток, який забудовники мають віддати до бюджету - від 10 до 20%. Раніше ці відрахування могли віддаватися як квадратними метрами, так і коштами. Інколи були зловживання”, - зазначив О.ДОВГИЙ.

За словами секретаря Київради, „не всі інвестори передають альтернативну вартість альтернативній площі. Скажімо, побудували 1000 м на Хрещатику, а віддали 10% на Троєщині. Тепер вони будуть віддавати ці метри там, де вони побудували. Якщо це на Хрещатику, то ці квадратні метри будуть продані з аукціону за ринковою ціною. А за ці кошти будуть викуплені квартири на вторинному ринку і таким чином буде скорочуватися житлова черга”.