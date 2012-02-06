У Луганській області розстріляли родину власника автозаправок

5 лютого увечері в Первомайську Луганської області невідомі особи розстріляли родину місцевого підприємця, повідомляє луганський інформаційний сайт "Неделя"

Злочинці проникли до будинку і розстріляли власника мережі заправних станцій і його цивільну дружину. Підприємець загинув, стан жінки невідомий.

У Відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України у Луганській області інформацію про напад на підприємця УНІАН підтвердили, проте подробиці повідомити відмовилися до завершення розслідування. На місці злочину працюють експерти-криміналісти.