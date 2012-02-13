В Україні видали першу Політичну енциклопедію

В Україні вийшла друком перша Політична енциклопедія. Про це пише Дзеркало тижня. Книжка побачила світ у Парламентському видавництві. Презентація видання відбулася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. Сотні фахівців з різних країн працювали над виданням майже чотири роки.

Як повідомив доктор історичних наук Юрій Шаповал, куратор проекту, Політична енциклопедія — перша в Україні широкомасштабна спроба насамперед «кодифікувати» та проаналізувати ключові категорії політичної науки, якими нині послуговується достатньо широке й розмаїте за політичними уподобаннями, ерудицією та мірою активності коло користувачів. Узагалі політична наука (яку ще називають політологією, наукою про політику, політичною соціологією) вивчає тенденції та закономірності розвитку, функціонування та структуру політичного життя суспільства.

Видання готувалося на базі відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. Саме тут було створено робочу групу, яка тотально перечитувала всі отримані тексти і робила остаточний вибір на користь того чи іншого автора.

Велику попередню роботу провела редакційна колегія, очолювана академіком Юрієм Левенцем. До складу редколегії ввійшли відомі дослідники Олександр Майборода, Володимир Горбатенко, Марія Кармазіна, Леонід Шкляр, Микола Михальченко, Володимир Головченко і, власне, Юрій Шаповал. До підготовки енциклопедії було залучено не лише політологів, а й філософів, істориків, правників, соціологів, психологів, демографів, мистецтвознавців, журналістів, інших фахівців з різних установ та країн.

Політична енциклопедія висвітлює такі напрямки: методологія і теорія політичних досліджень; політичні мислителі, ідеї, течії; державні та адміністративні інститути, в яких формалізовані владні відносини; політично навантажені соціальні практики в різних країнах та політичні актори; національні та регіональні політичні дослідження.

До підготовки видання залучили вчених з різних країн — України, Росії, Польщі, Франції, Канади, США. Всього близько 300 осіб. Ще одна особливість у роботі з авторами енциклопедії — далеко не всі із запрошених володіли розумінням того, чим насправді є енциклопедичний жанр.

Значне місце в енциклопедії відведено українській політичній думці, яка тривалий час була або під забороною, або марґіналізована в силу певних (політико-ідеологічних) обставин.