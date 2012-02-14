На допиті у полтавській міліції у затриманого зупинилося серце

У Решетилівському райвідділі міліції у Полтавській області помер затриманий чоловік.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України у Полтавській області, 13 лютого о 19.00 до Решетилівського райвідділу міліції надійшло звернення з продуктового магазина з проханням припинити хуліганські дії нетверезого відвідувача, який почав сваритися з покупцями після того, як на їх очах випив пляшку горілки.

Для з`ясування обставин правопорушення і перевірки особи порушника правоохоронці доставили його до райвідділу.

У райвідділі встановили, що 43-річний порушник на даний час перебуває під адміністративним наглядом кримінально-виконавчої інспекції у зв`язку з наявністю судимості за хуліганство і неодноразове порушення правил адміннагляду, а також довгий час страждає на алкоголізм.

Як заявляють у міліції, під час надання пояснень з приводу хуліганства порушнику раптово стало зле. Бригаді швидкої допомоги, яка прибула на виклик правоохоронців і провела комплекс реанімаційних заходів, не вдалося врятувати життя людині.

Фахівець Полтавського бюро судово-медичної експертизи не знайшов на тілі померлого тілесних ушкоджень і слідів насильницької смерті. За попередньою оцінкою судових медиків, причина смерті - серцево-судинна недостатність.

За дорученням начальника УМВС Полтавської області Едуарда ФЕДОСОВА, з метою ретельного вивчення обставин інциденту створено робочу комісію, до складу якої ввійшли співробітники відділу внутрішньої безпеки і інспекції з особового складу.

Також за фактом раптової смерті людини зараз проводить перевірку прокуратура Решетилівського району.