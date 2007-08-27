Литвин пояснив, чому цукор на Вінничині дорожчий, ніж у Донецьку

Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне встановити державне регулювання цін на основні продукти харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, про це В.ЛИТВИН сказав на зустрічі з виборцями у місті Володимир-Волинський Волинської області.

На його думку, держава повинна закуповувати продукти, а потім, через систему державного резерву, продавати на ринку за встановленими цінами. «Я вважаю, що держава повинна контролювати ціни на комунальні тарифи та основні продукти харчування. Не на ікру й не на банани, а на основні продукти», – сказав В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на запитання виборців, хто винен у зростанні цін на продукти харчування, В.ЛИТВИН сказав, що за це відповідає Кабінет Міністрів. Він підкреслив, що збільшення пенсій, ініційоване урядом, не змогло компенсувати зростання цін.

В.ЛИТВИН вказав на відсутність елементарного порядку в тому, як встановлюються ціни на продукти харчування. Він навів для прикладу ринок цукру. «Складається парадоксальна ситуація: у Вінницькій області, де вирощується буряк, кілограм цукру коштує 3,50 грн., в Донецькій області кілограм коштує 2,30 грн. Чому? Тому що сидять монополісти, які виробляють цукор у Вінницькій області і тримають ціну, а в Донецькій області через вільні економічні зони завозять цукор без будь-якої сплати мита, що дає можливість тримати таку ціну. Бо немає одного елементарного порядку», – переконаний В.ЛИТВИН.