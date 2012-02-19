Корупційна хроніка

У Херсонській області вироком Цюрупінського районного суду осуджено місцевого жителя до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком на 3 роки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, зловмисника осуджено за те, що він, представляючись працівником прокуратури, чим самовільно привласнив владні повноваження, ввів в оману чотирьох потерпілих, і шляхом шахрайства заволодів їх грошовими коштами у сумі майже 4 тис. грн.

Прокурор району вніс апеляцію на скасування вироку суду на підставі м'якості призначеного покарання.

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У Львові під час одержання хабара затримано двох посадовців Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив УНІАН начальник Головного управління МВС України у Львівській області Олександр РУДЯК.

За його словами, чиновників, які вимагали хабар за надання тимчасового житла, затримали співробітники міліції 16 лютого. У них було вилучено 1 тис. євро та 6 тис. грн.

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Співробітники СБУ викрили факт вимагання та одержання хабара начальником відділу контрольно-ревізійної роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України у м. Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Встановлено, що в ході перевірки одного з державних підприємств спеціалісти РВ ФДМУ в Києві виявили факти передачі приміщень підприємства в суборенду комерційним структурам без проведення обов’язкової оцінки та погодження з ФДМ України, в результаті чого держбюджет недоотримав понад 200 тис. грн.

Посадовець РВ ФДМ України у Києві особисто запропонував заступнику директора цього держпідприємства сплатити йому 28 тис. грн. за невідображення в акті перевірки виявлених порушень та ненарахування передбачених законом штрафних санкцій.

14 лютого хабарника було затримано в його робочому кабінеті одразу після одержання цієї суми, повідомили в СБУ.

За матеріалами СБУ прокуратурою Києва стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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У райцентрі Болград Одеської області затримано за хабар у 600 дол. чиновника Відділення комплектування за контрактом військовослужбовців.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону України.

Як уточнили в прокуратурі, досудовим слідством встановлено, що «затриманий вимагав і одержав хабар за сприяння громадянину в призову на контрактну службу».

Військовою прокуратурою Болградського гарнізону порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (хабар) КК України, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років, конфіскацією майна і забороною обіймати впродовж 3 років певні посади.