Як використати ГТС, коли не буде російського газу?

Україна, у разі відмови Росії використовувати українську газотранспортну систему, зможе використовувати ГТС для транзиту середньоазіатського і азербайджанського газу до країн Європи.

Про це в коментарі УНІАН заявив прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО.

«У разі відмови Росії використовувати українську ГТС для прокачування свого газу, наша труба фактично звільниться для транспортування до Європи середньоазіатського і азербайджанського газу. Над цими проектами можна працювати. Також нею ми зможемо з часом експортувати газ, що видобувається в Україні», - заявив В.ЛУК‘ЯНЕНКО.

«До цього часу в Росії розказували, що ми не можемо пропустити середньоазіатський газ, оскільки труба повністю завантажена їхнім газом. Якщо ви переводите газ на інші потоки, тоді давайте нам можливість качати середньоазіатський», - сказав В.ЛУК‘ЯНЕНКО.

При цьому він наголосив, що позиція прем'єр-міністра України з приводу того, що Україні потрібна нова, справедлива ціна на газ, а не знижка, залишається незмінною.

«Позиція прем'єр-міністра Микола АЗАРОВА - нам знижка не потрібна, нам потрібна чесна ціна», - сказав В.ЛУК‘ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ 22 лютого заявив, що після реалізації запланованих «Газпромом» газотранспортних проектів «Південний потік» і «Північний потік» транзитне значення України для експорту російського газу буде дорівнювати нулю.

Раніше ряд ЗМІ з посиланням на джерела в «Газпромі» повідомляв, що Україні запропонована знижка на ціну газу в розмірі 10% за умови збільшення обсягів закупівлі газу.