Уперше в Україні молода сім`я усиновила ВІЛ-інфіковану дитину

У Донецьку молода сім`я вперше в Україні усиновила ВІЛ-інфіковану дитину.

Як повідомили УНІАН у добродійному фонді "Пілігрим", батьками ВІЛ-інфікованого хлопчика є співробітники фонду Світлана і Євген. У них 11 місяців тому народилася дочка, тепер буде і 4-річний син.

У фонді зазначили, що раніше в Україні на дітей із статусом ВІЛ-позитивний оформлялося лише опікунство. Цього разу прийомні батьки наполягли, що хочуть саме усиновити дитину. Урочисте усиновлення дитини пройде 30 серпня в дитячому будинку "Малятко" в Макіївці.

Крім того, у фонді уточнили, що біологічна мати хлопчика недавно народила ще одну дитину, статус якої поки що не визначений. Світлана і Євген планують найближчим часом усиновити і цього малюка.