Кінах: модель "сирного конфлікту" не допоможе ні Україні, ні Білорусі

Україна та Білорусь стрімко нарощують обсяг економічної співпраці, тому вибудовувати зовнішньоекономічні відносини між країнами за моделлю «сирного конфлікту» навряд чи буде ефективно.

Про це заявив народний депутат України, заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Анатолій КІНАХ, коментуючи погрозу Білорусі заборонити ввіз продукції українського виробництва на свою територію, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«За останні три роки товарообіг між країнами зріс більше, ніж у двічі, сягнувши позначки у 6 млрд.дол. Дуже важливо, щоб сторони не переходили в емоційну площину, а ухвалювали відповідні рішення на основі висновків фахівців», – вважає депутат.

«Я впевнений у тому, що Білорусь як наш партнер, сусід, який є важливим для України як з точки зору економічної співпраці, так і взаємної довіри, діятиме чітко по процедурах, уникаючи ультиматумів та спроб тиску, бо однозначно Україна як незалежна держава, цього не сприйме. Вона захищатиметься як член СОТ та як держава, яка підтримує Угоді про вільну торгівлю в СНД, як держава, яка виконує свої зобов’язання захищати власні інтереси цивілізованими методами», – запевнив політик.

«Треба заспокоїтися, сісти за стіл переговорів та діяти, дотримуючись цивілізованих процедур. За такої поведінки у виграші будуть обидві сторони», – підсумував А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, із 1 березня Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України тимчасово припинила ввезення на територію України молока та молочних продуктів із Республіки Білорусь.

Крім того, з 29 лютого Україна тимчасово заборонила ввезення на територію країни свинини з Білорусі у зв'язку із загрозою занесення африканської чуми свиней.

У відповідь Білорусь висунула ультиматум і заявила про можливу заборону на ввезення на свою територію української соняшникової олії, солі тощо.