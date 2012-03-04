Громадянина України взяли в Білорусі з тонною телятини

У Бресті прикордонники затримали громадянина України, який незаконно перевозив тонну м'яса.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного прикордонного комітету Білорусі.

«Громадянина України з великою партією телятини затримано оперативними співробітниками Брестської прикордонної групи в ході операції, спрямованої на припинення спроб незаконного переміщення товарів через державний кордон», - йдеться в повідомленні ДПК Білорусі.

Як уточнили в прес-службі, в автомобілі «Форд Транзит» було 1059 кг м'яса телятини оціночною вартістю близько 75 млн. білоруських рублів, на яке водій не зміг пред'явити необхідні документи.

«Поки невідомо, чи привезено телятину до Білорусі з України чи це товар місцевого виробника. За цим фактом наразі проводиться перевірка», - зазначили в ДПК Білорусі.

За словами перевізника, м'ясо на прохання невідомої йому особи він перевозив із Бреста до Кобрина. Прикордонники ж вважають, що м'ясо нелегально було ввезене до Білорусі з України.