На Ельбрусі знайшли тіло української альпіністки

На схилі Ельбрусу виявлено тіло керівника групи альпіністів з Дніпропетровська 21-річної Марії Хитрикової, яка зникла 2 березня.

Про це повідомив начальник Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону Борис ТІЛОВ, передає ІТАР-ТАСС.

«Дівчину знайшли на висоті 4,7 тис. метрів, схоже, вона загинула в результаті падіння», - сказав Б.ТІЛОВ.

Її тіло спускають у селище Терскол.

Рятувальники продовжують пошук ще одного альпініста - 40-річного Дениса ЛІСОВА з Києва, який також зник 2 березня.

За словами Б.ТІЛОВА, погодні умови вкрай утруднюють пошуки. «Після невеликого просвіту серед дня знову практично нульова видимість, хурделиця, пошукові роботи продовжуються практично наосліп», - відзначив Б.ТІЛОВ. У пошуках задіяно 35 людей, ще 10 перебувають у стані готовності.

Знайденого 3 березня альпініста з Дніпропетровська Романа КУЦОГО госпіталізовано в районну лікарню в місті Тирниауз. Альпініст розповів, що у зв`язці спускатися було важко, і вони з Д.ЛІСОВИМ йшли поодинці. Р.КУЦИЙ зірвався зі стежки приблизно над Льодовою базою, його врятувала снігова «подушка» в котловані. Одержана від нього інформація дала змогу рятувальникам значно звузити район пошуку.

У сходженні на найвищу вершину Європи - 5 тис 642 м брали участь дві українські групи загальною чисельністю 11 осіб. Під час спуску різко погіршилася погода, зникла видимість.

На висоті приблизно 3,8 тис. метрів помітили відсутність спортсменів, які замикали групу. До цього їх бачили на висоті близько 5,2 тис. м. М.Хитрикова залишилася їх чекати, решта продовжили спуск і сповістили про подію рятувальну службу.