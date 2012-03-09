Янукович: постать Шевченка ще недооцінена

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує 2014 рік оголосити роком Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в інтерв‘ю журналістам у Каневі Черкаської області.

«Постать Шевченка ще недооцінена, тому ми переконані в тому, що 200-річчя Тараса Шевченка ми повинні відзначати по особливому. І тому, я вніс пропозицію, і я буду наполягати на тому, щоб ми це свято святкували весь рік», - сказав Президент.

Він зауважив, що всі події, заплановані на 2014 рік, повинні бути знаковими для того, щоб якомога ширше розкрити і постать самого Кобзаря, і його твори, і світу показати Україну.

Як повідомляв УНІАН, Президент України сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області, де бере участь в урочистостях з нагоди 198 річниці з дня народження Тараса Шевченка.