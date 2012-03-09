Сьогодні Львовом курсує «шевченківський» трамвай

Сьогодні центром Львова курсуватиме музично-поетичний «Шевченківський» трамвай. У такий своєрідний спосіб Молодіжне об’єднання «ГРАНІТ» пропонує львів’янам відзначити 198-му річницю з дня народження Тараса Шевченка.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, проїхатись у трамваї, послухати Шевченкові вірші і українську етномузику від гуртів «Йорий Клоц», «Ойкумена», «Тарасова Ніч» матиме змогу кожен охочий – графік і вартість проїзду в трамваї не зміняться. Трамвай курсуватиме за маршрутом № 1.

«Це буде трамвай маршруту №1, що курсуватиме з 14.00 до 16.00. Він виїжджатиме із залізничного вокзалу Львова, де будуть завантажуватися всі гурти і охочі (на кінцевій зупинці біля вокзалу). Трамвай буде робити кілька кіл по центру Львова. Охочі, які не встигнуть, зможуть підсісти, якщо буде місце в трамваї», - розповів представник молодіжного об’єднання «ГРАНІТ» Андрій МОЧУРАД.