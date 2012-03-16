Стало відомо про ще одну жертву насильства в Миколаєві

Сьогодні в Миколаєві відбулися два масових мітинги проти насильства.Як передає кореспондент УНІАН, дві групи представників громадськості проводили свої акції на підтримку двох дівчат, які постраждали від насильства - Оксани МАКАР та Олександри ПОПОВОЇ.

Мітинги проходили одночасно: один біля меморіалу Героям-ольшанцям, другий - біля пам'ятника Леніну. Чому відбувся розподіл, пояснила ініціатор однієї з акцій Євгенія МАТЕЙЧУК, чия група прибула на півгодини пізніше: вони побоялися того, що перша акція була провокацією, що хтось намагався зробити піар на трагічних подіях.

Учасники першої акції тримали в руках гасла: «Дайте нам ціх ублюдків!», «Оксана, ми їх покараємо!», «Вимагаємо справедливості!», «Насильству - ні!». У другій групі гасла були такими: «Досить брати хабарі та відмазуваті бандитів!», «Ні - беззаконню!", "Гвалтівників - за грати!", "Вимагаємо справедливого покарання!».

Мітинг був оголошений на підтримку О.МАКАР, яка стала жертвою трьох чоловіків, які згвалтували і намагалися спалити її. Під час акції стало відомо ще про один випадок насильства, про який досі нічого не повідомляли співробітники міліції.

Мова йде про 18-річну О.ПОПОВУ, яка 10 березня була по-звірячому побита чоловіком в ході виниклого конфлікту. В даний час дівчина з тяжкими травмами в стані коми перебуває в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги.

На мітингу оголосили збір коштів на допомогу одразу двом дівчатам.

Виступаючі вимагали відставки всіх перших осіб міста: губернатора Миколаївської області Миколи КРУГЛОВА, Миколаївського міського голови Володимира ЧАЙКИ, прокурора області Володимира ГАЛЬЦОВА, начальника облУМВС Валентина ПАРСЕНЮКА, прокурора Миколаєва Юрія ПАЛІЯ.

Виступаючі також висловилися за повернення смертної кари, яку слід застосовувати у виняткових випадках.

За оцінками правоохоронців, на площі були присутні більше тисячі осіб.