73 роки тому проголошено Карпатську Україну

У Закарпатській області пройшли урочистості з нагоди 73-ї річниці проголошення Карпатської України.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості розпочалися у середу, 14 березня, - у селі Чинадійово Мукачівського району відкрили пам’ятник одному із останніх карпатських січовиків, які боронили Карпатську Україну, Михайлу Петричку.

15 березня в Ужгороді з нагоди 73-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України, відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника Президенту Карпатської України Августину Волошину.

Пам’ять видатного закарпатського педагога, науковця, громадського та політичного діяча вшанували голова Закарпатської ОДА Олександр ЛЕДИДА, голова Закарпатської обласної ради Іван БАЛОГА, представники громадських організацій, керівництво Ужгорода, місцеві жителі.

Відзначення річниці продовжилося на Красному Полі поблизу Хуста. Тут на місці меморіального комплексу «Красне Поле» відбувся мітинг-реквієм, присвячений 73-ій річниці проголошення Карпатської України.

Урочисте дійство розпочалось молитвою за упокій душ загиблих за Карпатську Україну.

Депутат облради, ректор УжНУ, історик Микола ВЕГЕШ, звертаючись до присутніх, наголосив, що для кожного свідомого українця Красне Поле є символом нашої свободи і незалежності. «Це – святе місце. Воно уособлює всю історію Карпатської України, яка хоч і була надзвичайно короткою, проте яскравою, героїчною і самобутньою», - відзначив М.ВЕГЕШ.

Також він наголосив, що на сьогодні незаперечним залишається той факт, що Карпатська Україна 1938-1939 років визнається як один з етапів української державності в ХХ столітті. «Існування Карпатської України як автономної, а згодом і незалежної держави, прискорило процес возз’єднання всіх українських земель в єдиному державному механізмі», - додав ректор УжНУ.

Керівництво Закарпатської області, міські голови, керівники районних влад, правоохоронних органів, представники політичних та громадських об’єднань, пересічні громадяни поклали квіти до підніжжя Пам’ятного Хреста на Красному Полі.

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Довідка УНІАН. 15 березня 1939 року в м. Хусті на Закарпатті було проголошено незалежність Карпатської України. За задумом засновників, це державне утворення мало стати центром об'єднання всіх українських земель в єдину соборну державу.

Прийнята парламентом конституція Карпатської України визначила назву держави (Карпатська Україна), державний устрій (президентська республіка), державну мову (українська). Державним прапором та гімном республіки були визнані синьо-жовтий стяг і український національний гімн «Ще не вмерла Україна». Герб - червоний ведмідь на лівому срібному півполі й чотири сині та три золоті смуги у правому півполі та тризуб з хрестом на середньому зубі. Президентом Карпатської України було обрано Августина Волошина.