Під час випробувань вертоліт сів на найвищу точку Криму

В ході випробувань модернізованих вертольотів Мі-24П і Мі-8МСБ була "підкорена" найвища точка Криму - гора Роман-Кош (1545 метрів).

Зокрема, вперше там побував вертоліт Мі-24П, повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони.

"Збільшення висоти "аеродрому" (майданчика, з якою виконуються польоти) на півтори тисячі метрів над рівнем моря дає можливість визначити ряд льотно-технічних характеристик роботи крилатих машин в гірських умовах, при більш розрідженому повітрі. Авіатори зазначають, що працюють за першою групою складності, на межі працездатності двигунів", - говориться в повідомленні.

Крім того, військові спільно з авіаційними фахівцями компанії "Мотор Січ" продовжують сертифікаційні випробування оновленого Мі-8МСБ. Цей вертоліт відкрив "сезон підкорення" кримських вершин ще в лютому.