Янукович доручив знайти компромісне рішення щодо тарифів для ЗЗФ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру енергетики і вугільної промисловості Юрію БОЙКУ і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), знайти компромісне рішення щодо тарифів на електроенергію для ВАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив 22 березня під час наради в Запорізькій обласній держадміністрації.

"Чекаю на ваші пропозиції разом із керівництвом області", - звернувся Президент до представників Міненерговугілля і НКРЕ.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що підпише відповідне доручення, яке стосуватиметься й інших електрометалургійних підприємств Запорізької області, що споживають значні обсяги електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня голова правління ЗЗФ Павло КРАВЧЕНКО заявив, що завод може бути повністю зупинений у квітні цього року. За словами П.КРАВЧЕНКА, підвищення цін на електроенергію з 1 березня цього року призвело до того, що сьогодні підприємство працює практично у збиток.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» – один із найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

Запорізький завод феросплавів упродовж багатьох років відносився до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод було переведено на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс майже в два рази - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Окрім цього, з 1 січня 2011 року НАК «Енергетична компанія України» розірвала із ЗЗФ договір оренди електропідстанції «Ф-2», розташованої на території заводу, внаслідок чого ЗЗФ був позбавлений можливості отримання хоча б частини необхідної для виробничих цілей електроенергії за 1-м класом споживання. Представники трудового колективу ЗЗФ добивалися передачі підстанції «Ф-2» підприємству, зокрема шляхом пікетування Міністерства енергетики і вугільної промисловості, та надіслали лист Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ з проханням допомогти із вирішенням питання про передачу заводу підстанції.

З 1 березня 2012 року НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній. Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги зріс на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/год. (без ПДВ).