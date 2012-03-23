У Чернігові пограбували ювелірний магазин

У Чернігові двоє невідомих пограбували ювелірний магазин.

Як повідомили у Секторі громадських зв'язків УМВС у Чернігівській області, сьогодні близько 11.00 до ювелірного магазину у центрі міста зайшли двоє грабіжників, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали з вітрини усі коштовності, та зникли у невідомому напрямку. Характерно, що вони були без масок, один – у сонцезахисних окулярах.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи міліції. Проводяться оперативні заходи з розшуку та затримання грабіжників.

З початку року у Чернігові це друге пограбування ювелірного магазину. 15 лютого двоє невідомих у масках зайшли у магазин, який перебував під охороною приватної фірми, і, погрожуючи персоналу, викрали ювелірні прикраси на суму понад 150 тис. грн. Цих грабіжників правоохоронці поки що не затримали.