У Чернігові пограбували ювелірний магазин

17:59, 23 березня 2012
Суспільство
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Характерно, що злочинці були без масок, один – у сонцезахисних окулярах

У Чернігові двоє невідомих пограбували ювелірний магазин.

Як повідомили у Секторі громадських зв'язків УМВС у Чернігівській області, сьогодні близько 11.00 до ювелірного магазину у центрі міста зайшли двоє грабіжників, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали з вітрини усі коштовності, та зникли у невідомому напрямку. Характерно, що вони були без масок, один – у сонцезахисних окулярах.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи міліції. Проводяться оперативні заходи з розшуку та затримання грабіжників.

З початку року у Чернігові це друге пограбування ювелірного магазину. 15 лютого двоє невідомих у масках зайшли у магазин, який перебував під охороною приватної фірми, і, погрожуючи персоналу, викрали ювелірні прикраси на суму понад 150 тис. грн. Цих грабіжників правоохоронці поки що не затримали.

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