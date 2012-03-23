Депутати-жінки: перш ніж забороняти аборти, потрібно запитати думку всіх

У міжфракційному депутатському об`єднанні «Рівні можливості» переконані, що перед прийняттям закону про заборону абортів потрібно ретельно вивчити громадську думку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі об’єднання, його члени здійснюватимуть моніторинг усіх законопроектів, які мають гендерну складову, із залученням експертів та громадських організацій, аби мати чітку позицію відносно суспільної підтримки тих чи інших ініціатив.

Таке рішення прийняли народні депутати - члени об`єднання сьогодні на засіданні.

Зокрема, МФО «Рівні можливості» найближчим часом планує провести круглий стіл щодо резонансного законопроекту що стосується заборони штучного переривання вагітності (абортів). Члени об`єднання вважають, що при обговоренні такої делікатної теми треба врахувати позицію медиків, релігійних організацій, а також ставлення суспільства до цієї теми, підтримку державою програми планування сім`ї та статевого виховання.

МФО створить на своїй базі медіа-клуб для проведення просвітницької кампанії теми рівних можливостей, яка стосується як жінок, так і чоловіків. Об`єднання також підтримує ідею створення національної програми боротьби з безпліддям.

«Рівні можливості» і надалі активно працюватимуть над захистом прав жінки та дитини. При цьому об’єднання наголошує, що гендерна тематика так само стосується і чоловіків. Серед перших успіхів роботи об`єднання - спільна робота над проектами щодо вирішення проблем батьків-одинаків та посилення відповідальності за насильство в сім`ї. Сьогодні ця тема замовчується у суспільстві, тому, на думку членів об`єднання, потрібно не лише привернути увагу до неї, але й проводити активну просвітницьку кампанію щодо неприпустимості подібних явищ.

Окремо учасники обговорили порушення прав гендерної рівності та некоректного ставлення до жінок-політиків з боку колег-чоловіків. Члени об`єднання засуджують усі випадки неприпустимої та некоректної поведінки колег, які мають ознаки порушення гендерної рівності .

Учасники МФО «Рівні можливості» звертаються до депутатів, урядовців та представників різних політичних таборів з вимогою дотримуватись європейських правил політичної коректності та наголошують, що гендерна рівність є важливою складовою демократичного суспільства і європейської політики.

Представники МФО «Рівні можливості» вважають, що створення об`єднання активізувало тему гендерної рівності у суспільстві і політикумі.

Зокрема, практично всі політичні сили вже заявили про необхідність добровільного квотування для жінок при формуванні списків до Верховної Ради та висування кандидатів у мажоритарних округах. «Рівні можливості» і надалі активно просуватимуть тему активного залучення жінок до суспільно-політичного життя і добровільного квотування, що особливо важливо напередодні старту виборчої кампанії.

МФО вважає, що публічні заяви лідерів політичних сил щодо збільшення числа жінок у парламенті мають бути реалізовані на практиці.

Також МФО «Рівні можливості» наприкінці травня планує спільно з міжнародними організаціями провести конференцію з питань розширення можливостей участі жінок у наступних парламентських виборах. Захід буде присвячено питанням створення сприятливих умов політичними партіями та державою для участі жінок у виборах в якості кандидатів, а також врахування всіма учасниками виборчих перегонів інтересів жінок-виборців, які складають більшу частину виборців України.

МФО, яке першим звернулося до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування, хто випустив насильників Оксани МАКАР, вітає рішення про звільнення зі своїх посад причетних до цієї ганебної історії і вимагає, аби ці люди понесли і кримінальну відповідальність за свої дії.

МФО «Рівні можливості» створено 6 грудня 2011 року. Співголовами об`єднання стали від фракції Партії регіонів - Юлія КОВАЛЕВСЬКА, від «БЮТ-Батьківщини» - Олена КОНДРАТЮК, від НУ-НС - Ірина ГЕРАЩЕНКО.