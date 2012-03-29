Ощадбанк видаватиме "вітіну тисячу", коли отримає гроші

“Ощадбанк” розпочне компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР після внесення відповідних змін до державного бюджету і перерахування на його рахунки необхідної суми. Про це повідомляється на сайті “Ощадбанку” з посиланням на заступника голови правління “Ощадбанку” Антона Тютюна.

“Щойно будуть внесені зміни до бюджету і суму буде виділено для цих виплат, то технічно й організаційно ми будемо готові до дати, озвученої в соціальних ініціативах Президента. Ми якраз зараз цим і займаємося для того, щоб підготувати всю технологічну і маркетингову базу для цих виплат”, - сказав А.Тютюн.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович, в рамках своїх соціальних ініціатив, заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР в сумі 1 тис грн, тим громадянам, хто ще не одержав їх, коли такі виплати здійснював уряд Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн. вкладників і про загальну суму в 6 млрд грн. Компенсації повинні бути виплачені, починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року.

За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в сумі близько 122 млрд грн.