З куполу Свято-Успенського собору впав і загинув чоловік

У с. Осинове Новопсковського району Луганської області під час проведення ремонтних робіт малого куполу Свято-Успенського собору з висоти 20 метрів впав робітник.

Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС у Луганській області. Нещасний випадок стався вчора, 30 березня, опівдні. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події, зазначається у повідомленні.

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