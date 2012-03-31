З куполу Свято-Успенського собору впав і загинув чоловік
10:24, 31 березня 2012Суспільство
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У с. Осинове Новопсковського району Луганської області під час проведення ремонтних робіт малого куполу Свято-Успенського собору з висоти 20 метрів впав робітник.
Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС у Луганській області.
Нещасний випадок стався вчора, 30 березня, опівдні.
Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події, зазначається у повідомленні.
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