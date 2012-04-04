Вертолітні майданчики будуть через кожні 100 км на трасі Київ – Харків

Про це журналістам повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Валерій Пархоменко.

За його словами, такі майданчики з твердим покриттям з'являться в кількох містах області - Полтаві, Лубнах, Пирятині.

Вертолітні майданчики розмістяться через кожні 100 кілометрів на трасі Київ – Харків, також вони будуть у всіх містах області.

«На даний момент шукаємо для цього місця. Наприклад, по трасі «Київ-Харків» від Чутового до Полтави є аеродром - це фактично вже готовий майданчик. На всі майданчики за необхідності має сісти вертоліт і швидко надати допомогу вболівальникам Євро-2012. До речі, при виборі місць для майданчиків керуватимемося тим, щоб “швидка допомога” могла дістатися до них за 10-15 хвилин», - сказав В.Пархоменко.

Він відзначив, що на будівництво майданчиків із обласного бюджету кошти не виділятимуться, а створять їх за рахунок оргзусиль влади.