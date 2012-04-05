Українці живуть на 14 років менше за інших європейців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала у Житомирській облдержтелерадіокомпанії під час зустрічі з медичним активом області народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва.

Вона також наголосила на складній демографічній ситуації в Україні. За її словами, за останні 15 років Україна пережила важку демографічну кризу. "За цей період ми втратили 7 млн українців, а народжуваність у нашій державі наразі - удвічі нижча, ніж смертність", - додала Т.Бахтєєва.

Зокрема, за словами народного депутата, «66% українців хворіють та вмирають від серцево-судинних захворювань, один мільйон їх стоїть на обліку у медиків з приводу онкологічних захворювань, стільки ж - через захворюваність на цукровий діабет". "Окрім цього, також 1 млн українських сімей обліковані у медиків через проблему безпліддя», - зазначила народний депутат.

Тому Т.Бахтєєва наголосила, що професія медика сьогодні є особливо потрібною в українському суспільстві. Через це, на думку Т.Бахтєєвої, "керівництво держави вважає реформу системи охорони здоров’я першочерговою, також дуже важливою для цієї реформи є сильна законодавча база».

Водночас Т.Бахтєєва підкреслила, що вітчизняна системи охорони здоров’я застаріла і її треба удосконалювати. «До того ж і зарплата медиків є вкрай низькою, потрібно її підвищувати, це уряд робитиме поступово», - сказала народний депутат.