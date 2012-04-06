Найчастіше VIP-авто купують чиновники з мізерними зарплатами

Як повідомляє Кореспондент, про це розповів на умовах анонімності один з продавців салону машин класу люкс.

"Найбільше машини купують політики всіх фракцій, і що ще дивніше - серед покупців - чиновники з мізерними офіційними зарплатами", - розповів співрозмовник.

За його словами, для українських багатіїв питання полягає не в тому, чи є гроші на той чи інший автомобіль, а в тому, чи є настрій на його покупку.

Великі комфортабельні машини зазвичай купує вища бізнес-ліга і політичний бомонд. Спорткарами "грають" більш бідні зірки шоу-бізнесу та спортсмени.

Для іноземців, не знайомих з ситуацією зсередини, складається враження, що в Україні зростає добробут людей.

Дивлячись на київські дороги, у британця Френка Тімане язик не повертається сказати крилату фразу "автомобіль не розкіш". "У вас дуже багато дорогих машин, - зауважує в бесіді менеджер з комунікацій Rolls-Royce Motor Cars. - Для нас це означає, що в Україні зростає і середній клас, і клас багатших людей ". Роблячи такий висновок, Тіманн передрікає автомобілів своєї компанії світле українське майбутнє.

За даними інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting, в 2011 році офіційний дилер Rolls-Royce в Україні, АВТ Баварія, продавав королівські авто із середньою швидкістю одна машина на місяць. Кожен екземпляр - близько $ 0,5 млн. Непогані дні настали й для інших автобрендів сегментів люкс і преміум, або luxury і premium, як їх називають по англійськи. Наприклад, продажі деяких машин преміум-сегмента на зразок Porsche Cayenne в Україні стримують вже лише квоти від виробника.