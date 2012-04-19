Львів і Луганськ обмінялись головами митниць

18:45, 19 квітня 2012
Суспільство
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Сьогодні член колегії Держмитслужби України Віктор Бондар представив колективу Львівської митниці нового керівника – Сергія Попазогла.

Сергій Попазогло

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

С.Попазогло з лютого до травня 2011 року працював на посаді заступника начальника митниці - начальника служби боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил Львівської митниці, з жовтня 2011 року був начальником Луганської митниці.

Водночас 18 квітня екс-керівника Львівської митниці Дениса Пудрика було представлено на посаді керівника Луганської митниці.

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