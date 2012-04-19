Львів і Луганськ обмінялись головами митниць

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

С.Попазогло з лютого до травня 2011 року працював на посаді заступника начальника митниці - начальника служби боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил Львівської митниці, з жовтня 2011 року був начальником Луганської митниці.

Водночас 18 квітня екс-керівника Львівської митниці Дениса Пудрика було представлено на посаді керівника Луганської митниці.