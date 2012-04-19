Львів і Луганськ обмінялись головами митниць
18:45, 19 квітня 2012Суспільство
1214 0
Сьогодні член колегії Держмитслужби України Віктор Бондар представив колективу Львівської митниці нового керівника – Сергія Попазогла.
Сергій Попазогло став головою Львівської митниці
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.
С.Попазогло з лютого до травня 2011 року працював на посаді заступника начальника митниці - начальника служби боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил Львівської митниці, з жовтня 2011 року був начальником Луганської митниці.
Водночас 18 квітня екс-керівника Львівської митниці Дениса Пудрика було представлено на посаді керівника Луганської митниці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter