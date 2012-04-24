Виклик злодіям: у Чернівці везуть каналізаційні люки, які неможливо вкрасти

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької міської ради, комунальне підприємство «Чернівціводоканал» веде активні перемовини із фірмою про закупівлю нових люків, дощоприймачів, елементів дренажної системи з антивандальною системою.

Вчора у дворі Департаменту житлово-комунального господарства Чернівців відбулась презентація цієї продукцію. За словами директора Департаменту ЖКГ у міськраді Дмитра Сірмана, люки чеської компанії «набагато кращі за ті, що виробляються в Україні, а коштують вони не набагато дорожче». Крім цього, люки практично удвічі легші, витримують більше навантаження, монтуються за сучасними технологіями так, що їх неможливо вкрасти.

«На кожен люк фірма-виробник нанесе герб Чернівців та напис: «Власність територіальної громади», - додав Д.Сірман.

За словами комерційного директора ТОВ «Касі-Україна» Олександра Сорочинського, вартість одного люка коливається від 1 тис до 1,3 тис грн. Крім них, фірма постачатиме до Чернівців дощоприймачі та інші елементи дренажної системи.

Водночас начальник ДКП «Чернівціводоканал» Володимир Андрущак повідомив, що до кінця цього року очолюване ним підприємство планує замінити у місті близько 200 люків.

«Старі люки ми не викидатимемо, а монтуватимемо у віддалених районах міста», - зазначив керівник підприємства.