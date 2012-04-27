За бійку в нічному клубі переатестують усю львівську міліцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував під час засідання Інформаційної ради начальник Головного управління МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк.

«Міністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку вже подано клопотання про проведення в ГУ МВС України у Львівській області позачергової атестації усього особового складу, а це майже 8 тисяч працівників», - сказав О.Рудяк.

За його словами, на міліцейських керівників та кадровиків у зв’язку з позачерговою атестацією покладається важливе завдання, адже це великий обсяг роботи. Тому до складу атестаційних комісій також пропонується включити представників громадських організацій та журналістів.

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Як повідомляв УНІАН, 21 квітня близько 5.00 години працівники управління ДСО у Львівській області у розважальному закладі у Львові катували двох відвідувачів. Про подію начальника ГУ МВС у Львівській області О.Рудяка повідомили журналісти, які прийшли до нього на особистий прийом 25 квітня.

На підставі зібраних матеріалів перевірки прокурор області прийняв рішення про порушення кримінальної справи стосовно 6 працівників УДО при ГУ МВС України у Львівській області за побиття громадян.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством).