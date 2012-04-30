У Житомирі налагодили виробництво фальшивих грошей

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, затримані, двоє яких раніше судимі, облаштували "цех" у квартирі одного із знайомих. У правопорушників вилучено комп’ютерну техніку та фальшиві купюри.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.