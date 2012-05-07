На місці Київського іподрому можуть побудувати бізнес-центр

У столиці розгорається черговий скандал. Реагуючи на заяву влади про те, що іподром увійшов до списку п'яти майданчиків, де можуть звести офісний центр «Київ-сіті», а новий іподром тоді побудують в районі «Пирогового», адміністрація і люди причетні до іподрому написали листи київської влади і президентові.

Про перенесення київського іподрому в Пирогове заявив на онлайн-конфереції в «Сегодня» заступник глави КМДА Руслан Крамаренко. За його словами, 38 га землі визначили як один із вірогідних майданчиків для будівництва «Київ-сіті».

«Насправді іподром у нинішньому вигляді використовуватися не може. Потрібно вкласти декілька мільйонів доларів, щоб він відповідав сучасним стандартам і щоб там можна було проводити перегони. Завжди іподроми будували за містом. А якщо місто зможе виручити декілька сотень мільйонів доларів до бюджету від реалізації цього проекту, а потім побудувати новий іподром за $3—5 млн, то чому треба від цього відмовлятися?» — сказав Крамаренко.

Таку звістку на іподромі зустріли з обуренням. «Які висотки? Нинішній іподром будували 45 років тому практично на воді. Під майбутні трибуни довелося забивати 1270 паль, оскільки тут протікають дві підземні річки. Крім того, тут працюють 100 людей — найкращих наїзників, ветлікарів. Якщо вони залишаться без роботи на декілька років, вони більше сюди не повернуться. А як діставатися в «Пирогове» людям, які потребують іпотерапії?» — сказав директор іподрому Олександр Шинкаренко.

За словами президента міжнародної асоціації «Бігове співтовариство» Павла Бабутіна, київський іподром за своєю конфігурацією і біговими доріжками такий, як у Європі. Але він потребує ремонту, оскільки його тут не було з 1972 року, коли на іподромі проводився чемпіонат Європи з кінного триборства.

Зараз іподром в жалюгідному стані. Адміністрація намагається робити ремонти своїми силами, але доходи комплексу дуже знизилися після заборони тоталізатора. За словами експертів на приведення іподрому у відповідність до світових норм потрібно близько 20 млн євро.

У мерії ж Києва кажуть, що шанси на те, що під «Київ-сіті» виберуть саме майданчик іподрому, мінімальні — орієнтація йде на лівий берег.