Завтра станція метро «Майдан Незалежності» буде закрита
09:26, 08 травня 2012Суспільство
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9 травня станція метро «Майдан Незалежності» буде закрита для входу та виходу пасажирів з 7.00 і до завершення загальнодержавних заходів на Майдані Незалежності.
9 тарвня станція метро «Майдан Незалежності» працюватиме лише як пересадкова. Фото Вікіпедії
У зазначений період станція працюватиме тільки на пересадку пасажирів з лінії на лінію.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Столичний метрополітен цього дня також планує випустити весь рухомий склад на лінію відповідно до графіків руху поїздів, а при необхідності введе резервні одиниці транспорту .
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