Завтра станція метро «Майдан Незалежності» буде закрита

У зазначений період станція працюватиме тільки на пересадку пасажирів з лінії на лінію.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Столичний метрополітен цього дня також планує випустити весь рухомий склад на лінію відповідно до графіків руху поїздів, а при необхідності введе резервні одиниці транспорту .