Завтра станція метро «Майдан Незалежності» буде закрита

09:26, 08 травня 2012
Суспільство
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9 травня станція метро «Майдан Незалежності» буде закрита для входу та виходу пасажирів з 7.00 і до завершення загальнодержавних заходів на Майдані Незалежності.

Фото Вікіпедії

У зазначений період станція працюватиме тільки на пересадку пасажирів з лінії на лінію.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Столичний метрополітен цього дня також планує випустити весь рухомий склад на лінію відповідно до графіків руху поїздів, а при необхідності введе резервні одиниці транспорту .

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