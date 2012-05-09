Погода на завтра

10 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в південній частині, на півночі Лівобережжя, Дніпропетровщині та Кіровоградщині очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних, північних та більшості центральних областей вночі 8-13° (на Прикарпатті та в Карпатах 4-9° тепла), вдень 19-24°, в карпатському регіоні 10-15°; на решті території вночі 12-17°, вдень 25-30°, на Південному узбережжі Криму 21-26°.

У Києві та області опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 19-24°. У м. Києві температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

9 травня температура води у Чорному та Азовському морях 16-22°, у Дніпрі біля Києва 19°.