Янукович масово нагородив багатодітних матерів

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Також зазначається, що з початку 2012 року це почесне звання присвоєно понад 20 тисячам жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.