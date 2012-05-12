“Свобода” закликає селян бойкотувати заготівельників молока

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облорганізації. Як зазначається в повідомленні, при повній бездіяльності влади заготівельники знизили закупівельні ціни на молоко від селян.

“Вони наживаються на важкій праці селян, нахабно грабують їх. Люди змушені вирізувати корів, оскільки не бачать сенсу їх утримувати. Селян поставили у ситуацію, коли молоко дешевше за воду”, - йдеться у повідомленні.

Наразі у Хмельницькій області середня ціна на молоко від населення становить близько 1,5-1,6 грн/л.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області за I квартал 2012 р кількість поголів'я ВРХ зменшилась на 1% і становила 289,8 тис голів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Як повідомили у Головному управлінні статистики в області, скоротилось поголів'я корів на 3,9% - до 151,1 тис голів.