Прокуратура обіцяє не облишити справу "депутата з автоматом"

21 березня суд звільнив від покарання колишнього депутата Софіївської районної ради, який у червні 2010 року з автомата застрелив чоловіка на очах його дитини і родичів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції прокурор Дніпропетровської області Наталія Марчук.

«Державне обвинувачення наполягало на застосуванні до особи, яка скоїла злочин, покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років», - повідомила прокурор.

Н.Марчук наголосила, що вину екс-депутата було підтверджено не лише під час досудового слідства, а й судового розгляду справи.

І хоча, державний обвинувач наполягав на кваліфікації дій обвинувачуваного за статтями «умисне вбивство, скоєне з хуліганського спонукання», суд, перекваліфікувавши дії підсудного на «умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони» і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки.