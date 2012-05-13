Фахівці систем водного господарства зібралися на Рівненщині, і не випадково

Про заявили учасники Всеукраїнської наради науковців та фахівців системи водного господарства України з 16 областей України, передає кореспондент УНІАН.

Зазначалося, що утримання таких гідроспоруд для місцевих бюджетів непосильне, тож необхідне централізоване фінансування для реконструкції та модернізації осушувальних систем Полісся.

На думку учасників наради, підвищення врожайності грунтів неможливе без вивчення та вирішення проблем утримання меліоративних систем.

Рівненщину невипадково обрано місцем проведення наради, оскільки саме тут ситуація потребує втручання. Зокрема, в області нині налічується понад три сотні осушувальних систем, які займають третину сільгоспугідь. Занедбаність інженерної інфраструктури меліоративних систем призводить до заболочення грунтів, що є перешкодою для отримання високих врожаїв.

Усі зауваження та пропозиції передано голові Державного агентства водних ресурсів України Василю Сташуку, який взяв участь у заході.

Теоретична частина наради відбулася на базі Національного університету водного господарства та природокористування, а згодом учасники побували у Березнівському та Костопільському районах.