У Дніпропетровську встановлюють «антитерористичні» урни для сміття

Як повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на Управління комунального господарства Дніпропетровської міської ради, перші 100 таких смітників встановили у центральній частині міста.

Загалом місто планує придбати коштом місцевого бюджету понад тисячу урн, які вважаються безпечнішими, ніж залізобетонні.

Останні з вулиць міста прибрали після серії вибухів 27 квітня. Зараз у Дніпропетровську для зручності перехожих тимчасово встановили металеві контейнери, однак, за словами двірників, це проблеми зі сміттям не вирішило.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей.