У Дніпропетровську встановлюють «антитерористичні» урни для сміття
20:44, 18 травня 2012Суспільство
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У Дніпропетровську встановлюють «антитерористичні» прозорі урни.
Вибухівка була закладена у старі залізобетонні урни
Як повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на Управління комунального господарства Дніпропетровської міської ради, перші 100 таких смітників встановили у центральній частині міста.
Загалом місто планує придбати коштом місцевого бюджету понад тисячу урн, які вважаються безпечнішими, ніж залізобетонні.
Останні з вулиць міста прибрали після серії вибухів 27 квітня. Зараз у Дніпропетровську для зручності перехожих тимчасово встановили металеві контейнери, однак, за словами двірників, це проблеми зі сміттям не вирішило.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей.
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