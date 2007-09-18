Суд заборонив Бокому видавати клон ”Сільських вістей”

Рішення Господарського суду міста Києва щодо заборони випуску газети «Сільські вісті Івана Бокого» є фактично втручанням в політичний процес.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН кандидат в народні депутати від СПУ Іван БОКИЙ.

І.БОКИЙ повідомив, що юридичний департамент СПУ завтра подасть апеляцію до Вищого господарського суду на рішення Господарського суду Києва.

В той же час він додав, що вже вийшли три номери газети і оскільки «це був виборчий проект», то ніхто і не думав перетворювати газету в періодичне видання.

В той же час І.БОКИЙ наголосив, що газета була зареєстрована в Міністерстві юстиції України. Він сказав, що на 10 жовтня призначено судове засідання щодо газети «Сільські вісті Івана Бокого», зазначивши, що на засідання підуть юристи, а «я не хочу йти туди і говорити з тими людьми, що працюють в «Сільських вістях», оскільки добре знаю, на що вони здатні».

Він наголосив, що газету, яку він випускав, «не є предметом бізнесу».

Як повідомляв УНІАН, перший номер газети "Сільські вісті від Івана Бокого", логотип якої практично ідентичний логотипові газети "Сільські вісті", вийшов 4 вересня ц.р.

У зверненні І.БОКОГО до читачів йшлося, що "відколи газету "Сільські вісті" привласнив і на гроші передплатників та надходження від реклами став мільйонером Іван СПОДАРЕНКО, лінія "Сільських вістей" круто змінилася. Колись активний борець із кучмівським режимом, газета пішла на службу до тих же олігархів, які просто змінили хазяїна…" На першій шпальті видання також містилося звернення голови СПУ Олександра МОРОЗА.

У вихідних даних газети зазначалося, що свідоцтво про реєстрацію КВ №13011-1895Р видане Міністерством юстиції України 28 серпня 2007 року, видавець – КП "Редакція газети СПУ "Товариш". Тираж – 1 мільйон примірників.

Коментуючи появу видання, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ сказав, що "в нашій країні будь-який громадянин може заснувати газету. Таке право має і Іван БОКИЙ. Наскільки правомірне використання логотипу газети "Сільські вісті", нехай вирішує суд".

Сьогодні, 18 вересня, Господарський суд Києва прийняв рішення заборонити випуск газети “Сільські вісті Івана Бокого”. Як повідомив, член фракції Соціалістичної партії у ВР V скликання, голова редакційної ради газети "Сільські вісті" І.СПОДАРЕНКО, який увійшов до виборчого списку "Народної самооборони", а згодом – блоку "НУ-НС" 13 вересня до Господарського суду Києва було подане клопотання про заборону І.БОКОМУ видавати, розповсюджувати та друкувати газету зі словосполученням у назві “Сільські вісті”. “Після відлучення колективом “Сільських вістей” БОКОГО від газети він разом з МОРОЗОМ вирішив випускати свою газету, вкравши нашу назву, і намагався паплюжити політику “Сільських вістей”, - пояснив І.СПОДАРЕНКО.

Він повідомив, що з 1 по 7 вересня 2007 року передплатники “Сільських вістей” отримували на свою адресу “Сільські вісті Івана Бокого”, що ставило під реальну загрозу ділову репутацію, ім’я та довіру читачів та передплатників до “Сільських вістей”. “Чи підкоряться МОРОЗ і БОКИЙ цьому рішенню суду, чи ні, залежить від їх совісті”, - підсумував він.

Раніше І.БОКИЙ входив до редколегії "Сільських вістей".