У Києві мотоцикліст на «зебрі» збив школярку

В Оболонському районі Києві, 24 травня, о 21 годині 40 хвилин на проспекті Героїв Сталінграда, водій мотоцикла «Мастер-125» на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 16-річну дівчину, ученицю 9-го класу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ м.Києва, мотоцикл рухався з боку вулиці Героїв Дніпра у бік вулиці Прирічної. За кермом був 31-річний киянин. Дівчина переходила дорогу по «зебрі». Потерпілу з забиттям тіла та переломом гомілки було доставлено до лікарні.