Офіційний курс валют на 5 червня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.2500 (на 1 червня – 799.2500) 100 EUR – 984.8359 (на 1 червня – 991.3098) 10 RUR – 2.3690 (на 1 червня – 2.4281) Усі курси валют на 5 червня

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