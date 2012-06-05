Офіційний курс валют на 5 червня
04:00, 05 червня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
|Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.2500 (на 1 червня – 799.2500)
100 EUR – 984.8359 (на 1 червня – 991.3098)
10 RUR – 2.3690 (на 1 червня – 2.4281)
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