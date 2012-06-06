Адвокат каже, що у підозрюваного в побитті Саші Попової - провали в пам'яті

Підозрюваний у побитті 19-річної Олександри Попової під час допиту у Миколаївському суді визнав, що завдавав тілесні ушкодження дівчині, проте заперечує той факт, що хотів її вбити і залишив її напризволяще.

Як повідомляє ТСН, 6 червня адвокат підозрюваного у справі О.Попової Олександра Косинова попросила оголосити перерву в засіданні Ленінського районного суду Миколаєва у зв'язку з тим, що підозрюваному стало зле.

Прокуратурою Миколаївської області також заявлено до звинуваченого Олександра Косинова цивільний позов про витрати установи охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілої О.Попової на суму 9361,22 грн, який розглядатиметься разом з кримінальною справою.

Адвокат підозрюваного говорить про те, що у його підзахисного бувають тимчасові провали в пам'яті, що підтверджується документально.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в одному з барів у Миколаєві 22-річний чоловік жорстоко побив Сашу Попова (8 квітня їй виповнилося 19 років). Дівчину привезли до миколаївської лікарні оголеною. У неї тяжка черепно-мозкова травма з набряком головного мозку, розрив легені, перелом кісток носа і щелеп, перелом грудини і ребер. Зараз після багатоденної коми Саша прийшла до тями, сама рухається та їсть, намагається ставати на ноги, відгукується на прохання лікарів і мами, розуміє, коли до неї звертаються, однак нічого не бачить.